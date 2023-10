Skiroll: Carrara, Cassol e Pellegrino in evidenza al GP Sportful

In pratica tutti gli atleti delle nazionali azzurre di Fondo al via, questa mattina, a Pedavena (Feltre; Belluno) della 44° edizione del Gran Premio Sportful, Mass start di 9,5 km in skating, tutti in salita e infarciti di curve e tornanti da Pedavena a Croce d’Aune.

Al femminile, doppietta delle Fiamme Gialle grazie alla diciannovenne Maria Gismondi (38’07”5), a precedere Francesca Franchi (39’00”3), e Martina Bellini (Cse; 40’36”4). Sesta Laura Colombo (Cse); dal 9° al 12° posto Michela Carrara (Cse; 42’43”7), Federica Cassol (Cse; 42’58”2), Nadine Laurent (Fiamme Oro; 43’07”6) e Virginia Cena (Fiamme Gialle; 43’16”0); 16° Emilie Jeantet (Cse; 44’46”0); 23° Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy; 46’15”4).

Al maschile, ennesimo successo consecutivo dell’andorrano Irenu Esteve Altimiras (31’27”2), davanti al giovane poliziotto cuneese Martino Carollo (31’44”2) e al finanziere bellunese Elia Barp (31’48”0). Quarto Martin Coradazzi (Cse; 31’53”7) e, quinto, Federico Pellegrino (Fiamme Oro; 32’01”6); 6° Giuseppe Montello (Cse); 9° Paolo Ventura (Cse); 13° Francesco De Fabiani (Cse; 32’58”6); 15° Aksel Artusi (Cse); 24° Federico Bonino (Gs Godioz; 34’21”5); 29° Giacomo Gabrielli (Cse); 31° Andrea Zorzi (Cse); 34° Michele Gasperi (Cse); 36° Tommaso Cuc (Cs Carabinieri; 35’23”6); 40° Francesco Manzoni (Cse); 49° Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy; 37’57”0); 50° Mikael Abram (Cse; 38’08”8).