Gran Paradiso Vertical, sabato 2 settembre la penultima prova del Défi

Si avvicina alla conclusione il Défi Vertical, circuito di gare di sola salita che sabato 2 settembre farà tappa a Valsavarenche per il Gran Paradiso Vertical. Sarà la penultima prova che servirà a delineare una situazione ancora incerta.

A due prove dalla conclusione, al comando della classifica femminile si trova Stéphanie Béthaz con 185,08 punti, a precedere Giuseppina Marconato (174,15) e Maria Elena Mastrolia (157,58). In campo maschile differenza ancora più sottile tra i primi due: Joel Janin comanda con 147,38 punti, Andrea Gorret insegue con 145,66; terza posizione provvisoria per Clement Deanoz con 136,80.

Sabato, a Pont di Valsavarenche, è certa la partecipazione dei due leader del circuito, così come quella di Maria Elena Mastrolia, Andrea Gorret e Clement Deanoz. In partenza, per l’ultimo “corto” prima del Tor des Géants, anche Lisa Borzani.

Il Gran Paradiso Vertical con i suoi 3,6 chilometri (1.000 metri D+) è la gara più corta dell’intero circuito regionale. La partenza è fissata al rifugio Tètras Lyre, l’arrivo qualche centinaio di metri più in quota del rifugio Vittorio Emanuele. La partenza è prevista alle 9 e il vincitore è atteso sul traguardo prima delle 10.

Le iscrizioni online chiuderanno oggi - mercoledì 30 agosto - alle 24, ma sarà comunque possibile iscriversi sul posto venerdì dalle 15 alle 19 e sabato dalle 7 alle 8.45. La quota di iscrizione è di 25 euro per gli adulti e di 15 euro per gli under 17.