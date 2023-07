Asia Maio vince il primo premio al Concorso nazionale "Città in danza"

Ancora grandi soddisfazioni per l’Institut de Danse du Val d’Aoste, la storica scuola di danza valdostana, che sabato 8 luglio a Roma ha partecipato alla finale nazionale del concorso “Città in danza Uisp”, svoltosi a Roma presso il “Teatro Orione”. A partecipare alla rassegna è stata l’allieva Asia Maio, che aveva ottenuto il diritto a far parte dei finalisti dopo essere stata selezionata nella tappa di Torino, insieme ad altre allieve dell'Institut, svoltasi due mesi fa, esattamente l’8 maggio scorso.

Ma la soddisfazione per aver potuto partecipare alla finale nazionale a Roma è stata di gran lunga superata da un risultato davvero notevole e carico di emozioni: Asia, infatti, ha ottenuto il primo posto nella categoria “assoli” con la variazione classica “Medora” (adattamento coreografico del maestro Davide Vittorino).

Archiviata con legittimo orgoglio la tappa di Roma, per l’Institut si prospettano ora nuove esperienze formative, la prima delle quali si svolgerà nell’ultima decade di luglio ad Arezzo: avremo modo di parlarne.