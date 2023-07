Alice Paonessa ha conquistato con la squadra del Poggio Poirino la promozione in serie B

Alice Paonessa, atleta che si allena stabilmente presso la Aosta Tennis Academy, ha conquistato con la squadra del Poggio Poirino la promozione in serie B. Dopo un lungo percorso iniziato ad Aprile con la prima fase a gironi, la squadra piemontese ha continuato il suo cammino fino a raggiungere la finale dei play off promozione.

Alice Paonessa e le sue compagne di squadra, nella sfida decisiva, si sono dovute scontrare con le avversarie del T.C. Pescara in una doppia sfida di andata e ritorno.

Domenica 25 giugno la squadra del Poggio si è imposta sui campi di casa per 3 incontri ad 1 dopo le vittorie nei singolari di Rebecca Frant e Carlotta Mosso e dal doppio Frant-Mosso con sconfitta nel singolare di Alice Paonessa. Ieri, domenica 02 luglio le piemontesi sono scese sui campi di Pescara per cercare di conquistare i due punti che avrebbero dato il via alla festa promozione.

Nel primo singolare Alice Paonessa si è imposta per 3-6 6-3 6-1, nel secondo singolare Rebecca Frant è stata sconfitta per 6-7 4-6, nel terzo singolare Carlotta Mosso ha conquistato il punto decisivo aggiudicandosi il match per 3-6 7-6 6-4.