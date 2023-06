Vertical Finestra di Cignana, trionfano Emilie Collomb e Dennis Brunod

Emilie Collomb e Dennis Brunod si sono aggiudicati la terza edizione del vertical Finestra di Cignana, gara di circa 6 chilometri (1.000 metri di dislivello positivo), disputata ieri - sabato 3 giugno - e valida come seconda prova del Défi Vertical. Sono stati 106 i concorrenti impegnati nella Valtournenche.

Dennis Brunod ha dominato la gara assoluta in 37’50”, seconda posizione per Andrea Gorret staccato di 2’10”, con terzo Pierre Yves Oddone a 2’41”. Quarta e quinta piazza per Joel Janin (40’56”) e Jacques Tercinod (42’14”).

Due vittorie a distanza di pochi giorni per Emilie Collomb, che dopo essersi presa la salita di Sainte-Colombe ha bissato a Cignana, chiudendo in 46’40”, sedicesimo tempo assoluto di giornata. Ha preceduto Lisa Borzani (47’30”) e Gloriana Pellissier (47’37”), con Claudia Titolo (52’11”) e Marina Ferrandoz (52’32”) a completare la top 5.

Sabato 10 giugno subito un'altra gara, questa volta nella Valdigne. Torna il Licony trail, uno dei primi appuntamenti del Tour Trail della Valle d’Aosta, rientrato in calendario dopo una pausa di quattro anni. Non c’è più la 70 chilometri, gli organizzatori di Morgex e La Salle - uniti ancora una volta nell’organizzazione di questo evento - hanno deciso di proporre un solo percorso di 25 chilometri (1.650 metri di dislivello positivo).

La partenza è prevista alle 9 dalla piazza centrale di Morgex e le iscrizioni sono ancora aperte su wedosport.net. Venerdì 9 consueto pomeriggio dedicato ai più giovani: alle 17 il Baby trail. Iscrizione gratuita, anche sul posto.