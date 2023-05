"Torgnon Pink Trail": domenica 21 maggio la terza tappa del Tour Trail

Domenica 21 maggio riprenderà il Tour Trail della Valle d’Aosta con la terza delle cinque prove in programma (erano sei, prima della cancellazione della White Peaks Skyrace). Il circuito regionale farà tappa a Torgnon per il Torgnon Pink Trail, gara di 19 chilometri e un dislivello positivo di 1.200 metri.

Gli uomini dell’organizzazione negli ultimi giorni hanno effettuato un lungo e faticoso lavoro di pulizia del tratto più alto del sentiero, ancora coperto dalla neve. Confermato il programma della giornata, ma sono pronti anche piani alternativi: il trail partirà alle 9.30 da piazza Frutaz, il tempo massimo per concludere la prova è di 6 ore.

Oltre alla prova del Tour Trail, che assegnerà punti per la classifica del circuito, a Torgnon si svolgerà la prima edizione del Torgnon Pink Duathlon (start alle 9 a Rapy) - che abbina una frazione di mountain bike e una di trail - e il Mini Trail, in origine previsto per sabato e spostato - meteo permettendo - a domenica con ritrovo alle 16 e partenza alle 16.30.

Le iscrizioni al Torgnon Pink Trail sono ancora aperte sul sito internet wedosport.net e chiuderanno sabato 20 maggio alle ore 18.

IL 3 GIUGNO IL VERTICAL CIGNANA Sabato 3 giugno si correrà il Vertical Cignana - memorial Chiapello e Ferraris, seconda prova del circuito Défi Vertical. Gara di 5.5 chilometri e dislivello positivo di 1.000 metri, prevista nel pomeriggio, subito dopo il Mini Vertical per i più giovani. Le iscrizioni sono aperte sul sito di Wedosport.