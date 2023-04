T*Danse cerca case: Torna #coinvolgiti

T*Danse - Danse et Technologie - Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta, diretto da Marco Chenevier e Francesca Fini, organizzato da TiDA - Teatro Instabile di Aosta e della Cittadella dei Giovani di Aosta, per la sua settima edizione rinnova anche quest’anno la chiamata ai cittadini di Aosta per offrire un piccolo ma importante supporto alla realizzazione del festival.

T*Danse, che per l’originale fusione tra danza, performance e nuove tecnologie rappresenta uno dei più interessanti appuntamenti con la danza contemporanea internazionale e un unicum assoluto in Valle d’Aosta, lancia una call per invitare gli abitanti di Aosta a entrare a far parte del Club degli Host.

Cosa si richiede? La messa a disposizione, per un artista o per una compagnia in arrivo al festival, dal 24 aprile al 8 maggio, di un appartamento o di una stanza privata possibilmente con uso cucina, e la voglia di scambiare due chiacchiere. L’organizzazione di T*Danse si occuperà dei trasporti e, in ogni caso, agli Host non sarà richiesta alcuna richiesta di vitto.

Tutto ciò che occorre è una stanza privata in cui far pernottare i componenti delle compagnie e la voglia di fare una chiacchiera, di coinvolgersi in una nuova esperienza. L’iniziativa, lanciata negli anni sotto il nome di #coinvolgiti, vuole rinforzare l’idea di comunità e di aggregazione alla base della manifestazione.

In cambio del prezioso supporto, per chi avrà piacere di venire a teatro, il festival T*Danse offrirà a coloro che aderiranno all’iniziativa #coinvolgiti entrando a far parte del Club degli Host due biglietti omaggio per una serata a scelta, oltre all’accesso ad alcuni eventi speciali, come la prova generale della nuova coreografia di Gabriella Maiorino, artista in residenza alla Cittadella dei Giovani di Aosta e in programma al festival in prima assoluta, e la partecipazione gratuita ai workshop pomeridiani, il confronto con gli artisti sugli spettacoli della sera prima durante i “Feedback aperò” e altre iniziative. Un piccolo coinvolgimento per una ricca esperienza.

Per entrare a far parte del Club degli Host, scrivere a tdansefest@gmail.com oppure inviare un messaggio alle pagine Facebook (T*Danse – Danse et technologie) e Instagram (tdanse_festival), oppure ancora chiamare al numero +39 339 544 1336 (Livia Taruffi). Coloro che risponderanno alla call saranno ricontattati dallo Staff del festival per organizzare insieme l’ospitalità dell’artista/degli artisti.