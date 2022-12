Hockey ghiaccio: Amara sconfitta della prima squadra Gladiators

IHL - I DIV

AHC VINSCHGAU - HC GLADIATORS 10- 1

Nulla da fare per i Gladiators nel primo match inter girone giocato in Val Venosta. Contro il team accreditato per il passaggio di categoria, gli aostani subito la supremazia degli alto atesini, capaci di tirare verso i due goolie rossoneri più di 40 volte durante il match. I parziali non lasciano spazio a nessun commento (3-0, 4-1, 3-0).

SERIE A FEMMINILE

HC GIRLS PROJECT - AHC LAKERS EGNA 0-6

Risultato fin troppo severo per le ragazze guidate da Giovinazzo. Vero che le ospiti sono state in grado di segnare due reti per drittel, ma due di queste in superiorità numerica. Di contro le padrone di casa si sono dimostrate molto più intraprendenti del solito, buttando al vento almeno quattro occasioni limpide di gol. Si inizia a prendere consapevolezza dei propri mezzi.

UNDER 19

HC GLADIATORS - VIPITENO/BRESSANONE 9-3

Alla Patinoire di Aosta finalmente si vede la squadra che tutti si aspettavano ad inizio stagione, ordinata, determinata e capace di mettere sotto team che la precedono in classifica. Risultato mai in pericolo, anche quando ai primi due gol di Gesumaria e Lenta, che chiudevano 2-0 il primo drittel, una sfortunata deviazione permetteva agli ospiti, al 34simo, di accorciare le distanze. Trenta secondi dopo, Movchan riportava il gap a 2 reti segnando il 3-1. Minniti chiudeva il secondo drittel sul 4-1. Dedja con un pregevole pallonetto riapriva lo score nel terzo dritte, che vedeva inoltre due reti di Lenta (tripletta), Minniti e Perino, con il risultato finale che rilancia i Gladiators verso la corsa play off.

UNDER 17



HC TRENTO - HC GLADIATORS 1-5

Unico team imbattuto, l'HC Gladiators continua la corsa solitaria nel campionato Nazionale risolvendo la pratica Trento, su un ghiaccio lento, che non ha permesso agli aostani di esprimere il proprio gioco fatto di velocissime geometrie. Festival dei difensori che a fine match metteranno 3 gol e 3 assist. Il match si apre con un gol di Fraschetta che concretizza il solito magnifico Power Play aostano. De Santi chiude il primo drittel sul 2-0. Sukhytsyi realizza il 3-0. il Trento, in power play, accorcia sul 3-1, ma nell'ultimo drittel ancora De Santi e Gesumaria chiudono sul 5-1

UNDER 15

HC GLADIATORS - HC VALPELLICE 6-5

Solito match al cardiopalma dei ragazzi guidati da coach Picco. ospiti in vantaggio dopo soli 3'46". Reazione veemente dei padroni di casa che dopo soli 17 secondi con Luca Torchio riportano sul pari il match. All'undicesimo Picco porta in avanti i Gladiators, chiudendo il primo drittel sul 2-1. Dopo soli 34 secondi dall'inizio del secondo drittel, ancora Luca Torchio segna portando il risultato sul 3-1. I piemontesi non ci stanno ed in 3 minuti segnano una doppietta, impattando ancora il match. Ma prima che il drittel termini ancora Luca Torchio e poi Vincenzo Capra, riportano il risultato sul 5-3, che diventa 6-3 con Terranova ad inizio terzo drittel. Ma i Bulldogs di Torre Pellice non ci stanno segnando una doppietta negli ultimi cinque minuti e solo la bravura del goolie di casa Cout che a fine match con due miracoli salva la sua rete, permette ai padroni di casa di portare la vittoria in saccoccia.

UNDER 13

Doppio impegno per i ragazzi Varese (Gladiators) che hanno battuto Como (9-3) e Chiavenna (12-5). Tra i varesotti a segno anche gli aostani Montegrandi, Minniti e Rosset