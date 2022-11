Hockey ghiaccio: L'intensa attività agonistica dei Gladiators

SERIA A FEMMINILE

HC Icebears Dobbiaco - HC Girls Project 3-1

Si chiude con una sconfitta su misura il weekend alto atesino delle ragazze aostane. Il match, tra i più equilibrati della stagione, ha visto le padrone di casa andare in vantaggio al 18 simo e chiudere (apparentemente) il match in 90 secondi, all'inizio del secondo tempo. Sul 3-0 le Girls aostane hanno avuto un moto d'orgoglio che ha portato alla realizzazione di un gol ad inizio terzo drittel, con Ester Herin, rientrata da un piccolo infortunio. (solita menzione d'onore per il goolie Belli)

UNDER 15

HC Gladiators - HC Real Torino 10-0

Match senza storia alla patinoire di Aosta. Dopo soli 20 secondi Terranova porta in vantaggio i padroni di casa. Lo stesso Terranova chiude il primo drittel con un secondo gol che manda tutti negli spogliatoi sul 2-0. Il secondo drittel si sviluppa a scossoni. Al 29simo un uno-due di Picco Cecconi porta il risultato sul 4-0; al 38simo Giuliani, seguito dopo 1 minuto da Picco, arrotonda il risultato sul 6-0. Il terzo drittel chiude il match con un'altra doppietta di Terranova, un gol di Minniti ed uno di Noszko.

UNDER 11 - RAGGRUPPAMENTO A TORINO - FOTO

Un bellissimo percorso netto in terra torinese per i ragazzi guidati da Cintori. Anche la bestia nera Pinerolo è domata!

Risultati HC Gladiators - Pinerolo 4-3; Real TO - HC Gladiators 0-3; HC Gladiators . Bulls TO 13-0, HC Gladiators - PineroloB 4-0; Valpellice - HC Gladiators 0-6

UNDER 9 - RAGGRUPPAMENTO SESTO SAN GIOVANNI

Iniziano le grandi trasferte anche per i più piccoli che vanno a giocare un raggruppamento a Sesto San Giovanni contro i pari età dei Diavoli, del Como, del Torrepellice, del Pinerolo e dei cugini-amici del Varese. I risultati non contano (non vengono registrati), ma il divertimento, che si evince anche dalla foto, sì. (in segreto, per onor di cronaca, gli aostani hanno vinto 5-2 contro Valpellice, , perso 3-4 contro Varese, 5-7 contro Pinerolo, 0-3 contro Milano Bears ed, esausti, perso 1-7 contro Devils)

UNDER 19

HC GLADIATORS - HC FASSA - FIEMME 5-4 - foto

Arriva la prima vittoria in campionato, frutto di una costante crescita dei ragazzi di Coach Giovinazzo. Match giocato, come al solito, ad una velocità supersonica, vede i ragazzi subire il primo gol al quarto, al primo power play giocato dagli ospiti. Dopo un palo colpito da Gesumaria, i padroni di casa vanno di nuovo in inferiorità numerica, ma l'esito della penalità favorisce gli aostani che, 4 contro 5 trovano il pareggio con garber (reduce dall'esìnnesima esperianza in IHL con il Varese). A metà del secondo drittel un'ennesima penalità, a favore degli aostani, permette a Movchan di portare in vantaggio i Gladiators. A pochi secondi dalla fine del tempo, ancora in inferiorità, Minniti, con un fantastico gol, tra palo e portiere, permette ai padroni di casa di allungare 3-1.

Il terzo drittel si apre malissimo. Dopo soli 10 secondi, complice una sfortunata deviazione di Carbone che inganna un magnifico goolie Montini, il Fassa accorcia le distanze. Passano soli 5 minuti ed un altro rovesciamento di fronte porta il fassa al pareggio. Sul 3-3 Perino fa vedere tutta la sua classe e realizza, in superiorità numerica, il 4-3. Il 5-3 vede realizzare la doppietta di Minniti, frutto di un azione a filo balaustra. Time out del Fassa, che decide di togliere il portiere e giocare 6 contro 5, mossa che permette loro di segnare il quarto gol. Ma nulla più.

