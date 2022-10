UNIHOCKEY: Lo SPORTING AOSTA a Roma per raduno della Nazionale Maschile Under 19

Negli ultimi raduni a Bolzano e a Roma i componenti della squadra Nazionale U19 di Unihockey Floorball Maschile con la partecipazione nella squadra del giocatore Marco Giacosa dello Sporting Aosta hanno svolto un completo programma di allenamento tecnico e tattico, preparazione atletica e test.

La squadra degli azzurrini si prepara con massima concentrazione alla prossima sfida in campo internazionale in vista delle qualificazioni World Floorball Championships (WFC) 2023 European Qualification (EUR2) in programma dal 23 al 28 Gennaio 2023 a Madrid (Spagna), con la partecipazione nella squadra del giocatore Marco Giacosa dello Sporting Aosta.

Nel gruppo EUR2, in terra di Spagna, vedremo gli azzurini (15 nel rank) contendere con Estonia (10°), Slovenia (11°), Ungheria (14°), Spagna (23°) e Uganda per la prima volta, un posto per Frederikshaven. La Spagna aveva già visto l' attuale coach Marco Concli, allora vice del Coach Froetscher, partecipare alla sua prima esperienza nello staff della U19.

Da allora l'esperienza maturata è tanta, sia nella preparazione tecnica che di gestione del gruppo e l' apporto di tutti i componenti dello staff promette di poter raccogliere qualcosa di quello che è stato seminato nel corso di questi anni. I ragazzi affrontano e vincono le partite amichevole di allenamento dimostrando grande personalità contro una delle squadre più forti del Lazio.

Un programma atletico completo guidato dalle competenze di Sonia Sopranzi come preparatrice atletica e di Stefano Crotti nello specifico ed importantissimo compito di allenatore dei portieri. I primi risultati positivi si vedono già in campo.

Alla Team Manager Mariangela Marotta e al Vice coach Valerio Pinna i più sentiti ringraziamenti. Ma soprattutto, vanno ringraziati i genitori, le famiglie che supportano i loro ragazzi in questa avventura che con loro condividono e che, stiano certi, sarà molto formativa e li accompagnerà nella loro crescita sportiva ed umana.

La squadra è composta dai migliori giocatori U19 di tutta Italia, difficile la scelta visto che in campo alle qualificazioni bisognerà schierare 20 giocatori (18 giocatori di movimento e 2 portieri). Grande soddisfazione del Presidente dello Sporting Aosta Pablo Giacosa che afferma: "Avanti ragazzi con questo sport all'avanguardia che vi regalerà esperienza, amicizie e crescita!