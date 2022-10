Molto bene i rossoneri al Trofeo Nazionale Coni 2022

E' in rientro nella giornata odierna la piccola delegazione di atleti che ha ben rappresentato la Valle d’Aosta alle finali nazionali del Trofeo CONI 2022 svoltesi a Valdichiana Senese.

Grande soddisfazione del Presidente del CONI regionale ,Jean Dondeynaz, per i risultati dei nostri atleti, che nonostante i numeri ristretti, hanno ottenuto ottimi risultati aggiudicandosi anche alcune medaglie.



Il risultato migliore l'ha ottenuto la squadra della FIGEST, composta da Etienne Meynet, Mathieu Elia Foudon, Kristel Barailler e Sylvie D’Herin accompagnati dai tecnici Joel Albaney e Elvis Meynet, aggiudicandosi la medaglia di bronzo nonostante si siano dovuti battere in discipline solitamente non praticate dai nostri atleti valdostani (freccette e ruzzola).



Medaglia di bronzo anche per Carlotta Giovannetto che nelle gare FIDAL è salita sul 3°

gradino del podio individuale nella specialità del Tetrathlon C composto da 60 ostacoli, salto in lungo, lancio del peso e 600 metri.



Niente medaglie, ma comunque grande impegno, per i nostri portacolori che hanno

gareggiato arrampicata sportiva, calcio, tennis, ginnastica ritmica, pallacanesto, ciclismo, triathlon, bocce, golf, rugby e atletica leggera a squadre.



COMPOSIZIONE RAPPRESENTATIVA VALDOSTANA

Ciclismo:

• Tremblan Raphael

• De Gaetano Filippo

• Rossi Lorenzo

• Vevey Nicole

Garin Andrea (tecnico)

Ginnastica Ritmica:

• Bo Aimee

• Bevilacqua Sofia

• Fianco Manuela

Mondino Patrizia Paola (tecnico)

Bocce:

• Alfonsi Simone

• Bosonin Stephane

• Brunod Didier

• Bosonin Melanie

Giopp Amilcare (tecnico)

Atletica Leggera:

• Zoppo Ronzero Cloe

• Colosimo Miriam

• Giovanetto Carlotta

• Pallais Fabio Stefano

• Brunod Francesco

• Pitet Joel

Ratto Cristina Maria (tecnico)

Calcio:

• Luberto Simone

• Dell’innocenti Leon

• Cecchetto Matteo Milton

• Allamani Greta

• Careri Sophie

• Zappia Rita

Calli Tiago (tecnico)

Cerri Stefano (tecnico)

Golf:

• Subet Alessandro

• Sciocchetti Bois Mathias

Subet Ennio (tecnico)

Triathlon:

• Truc Julie

• Rivella Giulia

• Strazzari Lorenzo

• Chierotti Leonardo

Rivella Gian Marco (tecnico)

Arrampicata Sportiva:

• Girod Amelie

• Lombardi Elisee

• Vigliocco Matteo

Martinetto Cristiana (tecnico)

Freccette e ruzzola:

• Meynet Etienne

• Foudon Mathieu Elia

• Barailler Kristel

• Dherin Sylvie

Albaney Joel (tecnico)

Meynet Elvis (tecnico)

Rugby:

• Becquet Jacques

• Ronc Alizee

• Fazari Giorgio

• Ferre’ Clemy

• Gobbi Carlo

• Malacarne Filippo

• Martinet Diletta

• Pizzuto Ruben

• Suino Nicolas

• Sartori Gabriele

Aquadro Rossana Manuela (tecnico)

Bonino Alberto (tecnico)

Tennis:

• Manglaviti Alessio

• Sergi Leonardo

• Bionaz Angeline

• Tovagliari Anael

• Tovagliari Karol

Montegardi Erik (tecnico)

Basket:

• Prunas Christian Francesco

• Aldini Folco Giorgio

• Mariano Mattia

• Pellissier Jean Marc

• Margiotta Marina

• Mazzei Cecilia

• Di Felice Flora

• Ricupero Cloe

Deramo Luca (tecnico