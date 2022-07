Pesistica: Argento per la valdostana Aurora Pititto ai Campionati Nazionali Juniores

Anche gli atleti più giovani regalano soddisfazioni alla pesistica valdostana: Aurora Pititto ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Juniores di Pesistica Olimpica 2022, le cui finali si sono svolte il 9 e 10 luglio scorsi al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola di Roma.

La pesista affiliata alla ASD Bars N Guns Weightlifting ha ottenuto il successo nella categoria kg 87+ con le alzate di 70 kg nello strappo e 90 kg nello slancio; per lei sei prove valide su sei. L’ha superata solo di 1 kg totale la vincitrice Irene Scarpisi, che ha totalizzato 66 kg in strappo e 95 kg in slancio.