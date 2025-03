Pesistica valdostana in crescita: il 2° turno Open regionale di qualificazione segna un successo per i giovani atleti

Il 22 marzo scorso, la Valle d'Aosta ha vissuto un'importante giornata di pesistica olimpica con il 2° turno Open regionale di qualificazione, che si è svolto presso la Sala Comunale Pierino Creux. Questo evento ha segnato un ritorno significativo della disciplina in regione, grazie all'organizzazione dei padroni di casa della Bars N Guns Weightlifting in collaborazione con il Comitato regionale FIPE - Federpesistica. La presenza di Flavio Serra, Delegato regionale FIPE, e del Presidente del CONI Jean Dondeynaz, ha dato un ulteriore valore all'evento che ha visto in pedana ben 24 atleti valdostani.

La competizione ha avuto un'importanza cruciale per la qualificazione ai Campionati Italiani di classe e Assoluti, con i primi 6 classificati di ogni categoria di peso che hanno ottenuto l'accesso. Le classifiche finali, che sono frutto delle fasi regionali svolte in tutta Italia, hanno visto confrontarsi atleti di diverse categorie di età, a partire dai più giovani fino ai Master over 40. L'edizione 2025 si è distinta per l'alta partecipazione di atlete femminili, con ben 14 ragazze sui 24 atleti totali, a dimostrazione del crescente interesse e impegno delle donne nella pesistica, un fenomeno che sta crescendo a livello nazionale.

Giulia Bozzetti

Particolarmente significativo è stato l'ingresso di un buon numero di giovani pesisti nelle categorie Under 13 e Under 15, e la conferma della solidità del progetto di pesistica giovanile, che coinvolge atleti pre-agonisti dai 10 ai 12 anni. La presenza di questi giovani talenti fa ben sperare per il futuro della disciplina in Valle d'Aosta e conferma la vitalità di un settore che guarda sempre più verso l'agonismo e la crescita tecnica. A testimoniare la diffusione della pesistica in tutte le fasce di età, c'è stata anche la partecipazione di atleti Master, tra cui Eleonora Teglia nella categoria 40+, che ha dimostrato come la passione per il sollevamento pesi non abbia limiti d'età.

La competizione ha visto un'alta aspettativa nei confronti di Noemi Kraja, già campionessa italiana, che ha partecipato nella categoria 69 kg Senior. La sua prestazione, segnata da una forma fisica eccellente, ha confermato ancora una volta la sua leadership a livello regionale e nazionale.

Noemi Kraja

I risultati sono stati entusiastici, con Marta Timpano che si è imposta nella categoria Under 13, Carlotta Giovinazzo tra le Under 15, e Laura Addario tra le Juniores. La categoria Senior ha visto trionfare ancora Noemi Kraja, mentre nelle categorie Master si sono distinti Eleonora Teglia (Master 40) e Vilma Bashaj (Master 55). A livello maschile, nella categoria Under 12 ha trionfato Alessandro Sganga, mentre Mathieu Dondeynaz ha vinto nella categoria Under 13. I successi sono continuati con Mathias Cannatà tra gli Under 15, Julien Comé tra i Juniores, e Paolo Quinto tra i Senior. Tra gli atleti Master, il primo posto è stato conquistato da Gregorio Molinari (Master 40) e Andrea Parisi (Master 45).

Flavio Serra, Delegato regionale FIPE, ha commentato l'evento con grande soddisfazione: "È stato un piacere vedere tanti atleti, in particolare giovani e ragazze, cimentarsi con passione e determinazione. La pesistica valdostana sta vivendo un momento di crescita significativa, e questo è il risultato di un lavoro di squadra tra le nostre società e il comitato regionale. Siamo molto orgogliosi del livello tecnico raggiunto e dei progressi continui che vediamo tra i nostri atleti. È fondamentale continuare a investire sui giovani e dare loro le opportunità di competere e migliorarsi, come abbiamo visto oggi."

Il promettente Alessandro Sganga

L'evento, ben organizzato e partecipato, ha messo in luce una pesistica valdostana che cresce e si diversifica, con un forte impegno da parte di tutte le società locali, tra cui Bars N Guns Weightlifting, Olimpia Pesi e Disval. La presenza e la passione di Flavio Serra, che da sempre guida la federazione regionale con grande dedizione, è uno degli elementi fondamentali per la continua crescita della pesistica in Valle d'Aosta. Il suo impegno nel promuovere la disciplina e nel supportare i giovani atleti è senza dubbio uno dei motori che spinge il movimento a risultati sempre più ambiziosi.

Concludendo, questo evento ha confermato non solo il livello competitivo degli atleti valdostani, ma anche il fermento e la passione che circondano la pesistica in regione, una disciplina che continua a evolversi con grande entusiasmo e impegno.