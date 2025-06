Kettlebell: Cristiano Arbenson, forza d’Argento mondiale!

Dal cuore della Valle d’Aosta al podio mondiale: Cristiano Arbenson, classe 1969 e tecnico federale della FIPE, ha conquistato una splendida medaglia d’Argento nella categoria Master 50/59 ai Campionati mondiali di Kettlebell disputati a Busto Arsizio. Un risultato che premia una carriera dedicata alla promozione di una disciplina ancora poco conosciuta ma di grande valore formativo e sportivo.

Oltre 600 atleti da 33 Paesi di tutti i continenti si sono dati appuntamento dal 6 all’8 giugno ai Campionati mondiali di Kettlebell sport, organizzati dalla Federazione Mondiale della disciplina. Una rassegna di forza, tecnica e resistenza, che ha visto brillare anche il tricolore italiano grazie alla prestazione di Cristiano Arbenson, protagonista nella categoria Master 50-59 con un prestigioso secondo posto nella specialità Military Snatch.

L’atleta e tecnico valdostano ha totalizzato 192 ripetizioni in 12 minuti con un Kettlebell da 24 kg, conquistando così la medaglia d’Argento e portando in alto non solo il nome dell’Italia, ma anche quello della Valle d’Aosta, terra dove questa disciplina ha trovato, grazie a lui, radici solide fin dal 2007.

Da sn: Dimitri Degl'Innocenti, Cristiano Arbenson, Sara Miassot, Flavio Serra e Nicola Paludi

“Ci complimentiamo con Cristiano per questo importante traguardo – ha dichiarato Flavio Serra, delegato regionale FIPE – che ripaga anni di impegno nella divulgazione del Kettlebell nella nostra regione. Con lui, dal 2018, promuoviamo ogni anno un evento che coinvolge e appassiona un pubblico sempre più vasto”.

Arbenson non è nuovo ai risultati di prestigio: nel 2008 ha organizzato il Campionato Italiano di Kettlebell a Châtillon, mentre nel corso degli anni ha formato atleti che hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, dimostrando come anche in una piccola regione come la Valle d’Aosta possano nascere grandi storie sportive.

Da sempre legato alla FIPE – l’unica Federazione riconosciuta dal CONI per la pesistica olimpica e le attività con i sovraccarichi – Cristiano è stato un vero pioniere del Kettlebell in Italia. La sua attività, oltre a quella agonistica, si è sempre affiancata a quella divulgativa e amatoriale, promuovendo un approccio al fitness funzionale, sicuro e accessibile.

Il suo Argento mondiale non è solo un risultato sportivo, ma un riconoscimento all’instancabile lavoro di chi crede nello sport come strumento di crescita personale e collettiva.