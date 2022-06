Volley: Olimpia Aosta Under 17, dopo i Nazionali testa al campionato

Dopo l'amarezza (ma non troppa) della fase nazionale, la giovane compagine del Volley Aosta Olimpia targata under 17 si rituffa nel campionato di categoria mercoledì 15 giugno alle ore 20.45.

I giovani di coach Limonet saranno impegnati nel match in trasferta contro il Pivielle, in quel di Ciriè. Un match da non sottovalutare per i giovai valdostani che vogliono concludere al meglio una grande stagione.

"Sui Nazionali svolti siamo lo stesso soddisfatti - ha rimarcato Limonet - anche se eravamo un po' stanchi ma giocandosi lo stesso le nostre carte".