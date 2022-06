Volley: Olimpia Aosta under 17, finisce il sogno dei nazionali a Monza

"Una bellissima esperienza che vale il riconoscimento del lavoro fatto in questa stagione".

Queste sono le prime parole di coach Limonet, dopo la fine della favola chiamata nazionali per la compagine under 17 del Volley Olimpia Aosta. Un'esperienza unica e come sottolineato dal tecnico "qualitativa visto l'enorme carisma degli avversari che noi della Valle d'Aosta andavamo ad affrontare".

La giovane compagine valdostana si è dovuta arrendere in quel di Monza, con un po' di amaro in bocca, contro Puglia, Andreini e Basilicata. "Ma siamo lo stesso soddisfatti - ha rimarcato Limonet - anche se eravamo un po' stanchi ma giocandosi lo stesso le nostre carte. Ora pensiamo all'ultima partita di campionato".