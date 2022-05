Volley: Olimpia Aosta under 17, conto alla rovescia per fase nazionale

Conto alla rovescia per la compagine under 17 del Volley Olimpia Aosta, che da mercoledì 1 giugno sarà impegnata alla fase nazionale di categoria in quel di Monza.

"Andremo a Monza per noi l'obiettivo è divertirci e non fare brutta figura - dichiara nella nostra recente intervista coach Ivan Limonet che è anche selezionatore della Valle d'Aosta - e scontrarci contro grandi realtà di livello assoluto è un orgoglio. Proveremo a fare una bella figura contro compagini attrezzate, dimostrando quello che sappiamo fare".

Un evento molto importante che vedrà i giovani valdostani scontrarsi con grandi realtà del panorama nazionale di categoria.

Prima del grande impegno stagionale, i giovani del Volley Olimpia Aosta scenderanno in campo sabato 28 maggio per affrontare in casa l'Artivolley, provando a rimediare la sconfitta subìta contro la Pallavolo Val Chisone che è costato il primato in classifica.