Pesistica: Alessandro Scordamaglia è bronzo in Coppa Italia

Continua la serie di ottimi risultati da parte degli atleti della Pesistica valdostana: Alessandro Scordamaglia, in forza alla Olimpia Pesi ASD di Charvensod, ha ottenuto la medaglia di Bronzo nazionale in Coppa Italia di Distensione su panca over 20, categoria 59 kg. Con l’ottima alzata di 112 kg, è stato superato a livello nazionale soltanto dal pugliese Giuseppe Cerami e dal marchigiano Luca Bassetti, rispettivamente primo e secondo classificato con l’eguale risultato di 120 kg.

Alla gara che gli è valsa la medaglia, svoltasi nella palestra dell’Olimpia Pesi, hanno partecipato in totale 9 atleti tesserati alla medesima società tra i quali per gli under 20 Ivan Scordamaglia, ottimo 5° posto con 95 kg nella categoria 65 kg, Marco Seminara, nella categoria 80 kg con 66 kg di distensione e Maria Giovanna Patteri, al suo esordio agonistico nella categoria 59 kg.

Per gli over 20: Nino Ghiani nella categoria 65 kg con 105 kg sollevati, Matteo Nardo, con un’alzata di 98 kg nella categoria 72 kg, Mirko Luccini e Simone Vinci in categoria 80 kg con una distensione di 106 kg il primo e 90 kg il secondo, e Simone Giani, in categoria oltre i 107 kg con 102 kg portati a segno.

La buona partecipazione e i risultati ottenuti in classifica nazionale confermano l’ottima salute della Pesistica in Valle, che dallo scorso anno vede affiancarsi alla storica disciplina olimpica, che il prossimo 19 giugno vedrà l’atleta Noemi Kraja partecipare alla finale dei Campionati Italiani Assoluti di Milano, anche la specialità della panca piana, a livello agonistico oltre che amatoriale.