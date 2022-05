Calcio: nato ad Aosta, Calvin Bassey sfiora l'Europa League con i Glasgow Rangers

C'è stato un pezzo di Valle d'Aosta ieri sera Siviglia nella finale di Europa League tra i tedeschi dell'Eintraicht Francoforte e gli scozzesi del Glasgow Rangers, vinta ai calci di rigore dai primi.

Dalla Valle d'Aosta alla finale di Europa League

Stiamo parlando di Calvin Bassey, potente difensore della compagine scozzese, nato ad Aosta nel dicembre 1999. Da favola la storia di questo ragazzo di origine nigeriana ma di cittadinanza inglese, che lascia la Valle per trasferirsi in Inghilterra e nel 2015 iniziare la trafila giovanile con il Leicester City, per poi nel 2020 trasferirsi in Scozia.

Bassey, nella finale persa ai rigori dal Glasgow Rangers, è stato schierato come centrale difensivo e ha giocato tutti e i 120 minuti di gioco.