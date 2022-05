Calcio: "Sono soddisfatto, ora chiudiamo bene la stagione". Bomber Frugoli analizza i mesi al PDHAE

Il PDHAE chiuderà la sua stagione domenica prossima, quando a Montjovet arriverà il quotato Città di Varese. Un match che sancirà la fine di una stagione iniziata non bene ma terminata con l'obiettivo prefissato dalla società.

A fare la differenza è bomber Diego Frugoli, attaccante classe 1995 scuola Empoli, che traccia un bilancio della sua stagione: "Sono soddisfatto della mia stagione - esordisce l'attaccante - sono arrivato qua a gennaio, arrivavo da un infortunio e dopo un'operazione alla schiena e nonostante questo ho mantenuto le mie aspettative. Ho segnato in diverse occasioni, nelle ultime partite sono riuscito a dare una mano dal punto di vista di reti per raggiungere la salvezza e di questo ne sono felice".

"Non ci aspettavamo una stagione così complicata - sottolinea Frugoli - la squadra aveva totalmente altri obiettivi. A gennaio, quando sono arrivato la squadra arrivava da una serie di risultati utili e pensavamo di poter arrivare nella zona playoff, ma a volte le annate non vanno come pensi e per un motivo o per un altro ci siamo complicati l'andamento ma siamo stati bravi a concludere con la salvezza".

Qual è stato il gol più importante e bello di Frugoli con la maglia del PDHAE? "Sicuramente il più importante quello del 3-1 contro l'Imperia che ha chiuso i giochi della salvezza e ci ha consegnato la permanenza nella categoria, ma il più bello penso sia quello segnato in casa del Derthona".

Sul suo futuro Frugoli non sa ancora bene cosa succederà: "Non ho ancora parlato di futuro, voglio finire l'annata nel migliore dei modi. Penso che la società dal 16 maggio in poi vedremo cosa deciderà: non chiudo la porta a nessuno".