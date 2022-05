La storia dello sport è stata a lungo caratterizzata da una netta predominanza maschile e il campo delle attività sportive è, a tutt'oggi, segnato da profonde differenze di genere: gli uomini partecipano più delle donne alla pratica sportiva e, al contempo, gli sport maschili sono più rilevanti sia economicamente sia culturalmente. Ma oggi le donne hanno conquistato posizioni su posizione. Un fenomeno che la Federazione pesistica vuole analizzare.

Per questo è in programma sabato 14 maggio, dalle 14.30, alla biblioteca regionale, la conferenza “La donna nello sport – Cosa significa allenare la donna oggi”, con relatori Antonio Urso, presidente nazionale della Federazione italiana Pesistica, Marco Mosso, presidente del Comitato Fisi-Asiva, e Antonio Gianfelici, medico federale delle Federazioni di Badminton, Pesistica e Canoa-Kayak.

In mattina, dalle 9,30, nella sala delle Pesistica Pierino Creux, in via Volontari del Sangue, il workout promozione di pesistica femminile.