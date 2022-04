Hockey ghiaccio: L'Under 17 dei Gladiators di sdoppia e stupisce

Per finire la stagione 2021-22 l'HC Aosta Gladiators si è duplicata. Una parte del team, protagonista del campionato Nazionale Under 17, è volato in Canada per partecipare e dominare un Torneo AA contro le formidabili squadre del Canada francofono, vincendo 5 partite su 5, portando a casa la finale per 3 a 1.

In preparazione al torneo i giovani gladiatori, guidati dall'indomito coach Giovinazzo, si sono anche presi il lusso di sfidare un big team AAA, perdendo solo 7-3 ma ricevendo molti complimenti per il gioco espresso.

Contemporaneamente ad Aosta si è svolto il torneo Warrior World Cup con selezioni Canadesi, Americane, Svizzere e Francesi, oltre naturalmente ai padroni di casa Gladiators.

I padroni di casa si sono presentati sul ghiaccio battendo ai rigori il team MCN USA, per poi sconfiggere la selezione Bauer svizzera 3-1 e fare un passaggio a vuoto contro il Bordeaux (persa 2-4).

Nel match clou contro il Team Canada, che valeva l'accesso alla finale, i Gladiatori hanno espresso un ottimo e deciso hockey che ha spiazzato i rinomati avversari che, storditi e nervosi, hanno ceduto 5-1.

La finale di domenica, giocata contro gli americani del Minnesota MCN ha visto i padroni di casa dominare sorprendentemente 7-1. Da oltre Oceano Giovinazzo ha commentato tutta la stagione: “Abbiamo raccolto i risultati di un campionato giocato in maniera super e che, solo a causa di qualche infortunio e dell’influenza, abbiamo perso all'ultimo match e lo scudetto. Ma la qualità dei miei giocatori è indubbia e ci ha permesso di vincere due tornei così importanti, come quello svolto in questi giorni ad Aosta e in Canad".

La squadra presente in Canada ha ricevuto parecchi complimenti perché non pensavano che in Italia ci fosse un così alto livello tecnico.

Anche ad Aosta le squadre sconfitte sono rimaste sorprese dall'hockey espresso dagli aostani. "Questo finale di stagione - conclude Giovinazzo - non ci può che far ben sperare per le stagioni venture".

Under 17 impegnata in Canada Roster : Montini, Mazzocchi, Gesumaria, Garau, Mazza, Andriolo, Fraschetta, Badoglio, Negrello, Agazzini, Bongini, Lenta, Carbone Coach Giovinazzo Luca