Calcio a 7, raduno a Livorno per la Nazionale Italiana di atleti con cerebrolesione

Secondo ritrovo del 2022 a Livorno per la Nazionale italiana di Calcio a 7 per atleti con cerebrolesione.



Da venerdì 22 a domenica 24 aprile il CT Simone Pajaro potrà contare su 11 giocatori per un collegiale finalizzato alla preparazione tecnica dell’Italia in vista dei Campionati Mondiali di Olbia di fine settembre, che coinvolgerà le Nazionali dalla 12^ alla 20^ posizione del ranking IFCPF.

La squadra azzurra si allenerà al campo di calcio Le Cinque Querce del capoluogo toscano con un programma di lavoro stabilito dal CT con il viceallenatore Filippo Mattiuzzo, il preparatore dei portieri Federico Bee ed il preparatore atletico Andrea Fiorin.



Al raduno sarà presente il Delegato regionale FISPES Michela Castellani che ne ha curato l'organizzazione in collaborazione con Claudio Galici ed il supporto dell’Associazione APS, della Promosport e La10 soccer ASD.