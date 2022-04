VOLLEY: Olimpia Aosta Under 17 sbanca il parquet del Val Chisone

La formazione Under 17 del Volley Olimpia Aosta

Il Volley Olimpia Aosta targato Under 17 vince la sua prima partita del girone di categoria che classifica le squadre dalla 5a alla 9a posizione.

I giovani valdostani, dopo la rocambolesca sconfitta interna al tie-break contro il Pt Grinto, nella serata di mercoledì si sono imposti per 3 set a 0 sul parquet del Val Chisone.

Il Volley Olimpia Aosta si prende il primo set con il risultato di 19-25, replicando nel secondo set guadagnato con il punteggio di 16-25. Più combattuto il terzo set che i giovani valdostani chiudono per 23-25.

In classifica il Volley Olimpia Aosta è secondo a quota 5 punti, seguendo ad un a lunghezza il Pt Grinto. Nel prossimo turno i valdostani osserveranno un turno di riposo e scenderanno in campo contro l'Artivolley, in trasferta a Collegno alle ore 20.30 lunedì 2 maggio.

Classifica: 5 Pt Grinto, 4 Volley Olimpia Aosta, 3 Pallavolo Val Chisone, 0 Artivolley, 0 Pivielle Blu