VOLLEY: Olimpia Aosta Under 17, conto alla rovescia per le finali nazionali

La squadra Under 17 del Volley Olimpia Aosta

Grande soddisfazione per la compagine Under 17 del Volley Olimpia Aosta che nel mese di giugno affronteranno la fase nazionale del campionato di categoria.

I ragazzi partiranno lunedì 30 maggio e scenderanno in campo nella fase di qualificazione mercoledì 1 giugno e nel caso arrivassero risultati positivi, i giovani valdostani potrebbero disputare la finale in programma per domenica 5 giugno.

I nomi dei club avversari ancora non sono stati resi noti, ma il Volley Olimpia Aosta incontrerà compagini in arrivo da Puglia, Emilia Romagna e Basilicata.

VOLLEY OLIMPIA AOSTA UNDER 17

Alessandro Bellini, Mattia Bosco, Lorenzo Corso, Gabriele Cout, Sergio Di Dedda, Simone Ferrari, Vasco Gazzola, Jael Herin, Nil Kourouma, Michelangelo Mammoliti (capitano), Alessandro Raffa, Matteo Santi (Libero 1), Filippo Sblendorio e Jacques Verney. Coach: Ivan Limonet