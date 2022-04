Partita chiave per la stagione dell'Aygreville Calcio quella in programma sabato pomeriggio alle ore 15 tra le mura amiche.

I valdostani, reduci dall'ottimo punto conquistato sul campo della Biellese, proveranno ad allungare la striscia positiva affrontando l'Alicese Orizzonti.

I piemontesi distano solo sei lunghezze dai rossoneri e quella in arrivo nel prossimo turno è un vero e proprio spareggio per evitare i playout del campionato di Eccellenza: vietato sbagliare per l'Aygreville Calcio.