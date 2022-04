PREMIATI I CAMPIONI DELL'ENDURANCE E BEL BOTTINO NEL SALTO OSTACOLI PER IL SIV

Amazzoni e cavalieri, anche in questo particolare momento storico, hanno potuto vivere la magia della festa a loro dedicata, organizzata in una formula compatibile con tutte le norme di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

ENDURANCE: PREMIATI I BINOMI DEL CAMPIONATO REGIONALE VDA

Sono stati 28 gli atleti dell’endurance premiati dalla presidente della delegazione valdostana della Fise, Giovanna Rabbia Piccolo, nel corso della serata che si è tenuta a Nus, presso Maison Rosset, sabato 2 aprile.

E’ stata questa l’occasione per premiare i risultati del campionato regionale di endurance 2021, oltre che per ricordare insieme a cavalieri, amazzoni, tecnici e referenti dei Circoli ippici valdostani le migliori performance dello scorso anno e le partecipazioni alle diverse competizioni nazionali e internazionali dei binomi valdostani.

Campionato regionale Endurance VdA

1° posto nella CEI1* per Martina Pisano

1° posto ex aequo nella CENB Junior per Giorgia Pisano e Nicole Ghignone

1° posto nella CEN B Senior per Claudia Demarie

Nella CEN A Junior:

1° posto ex aequo per Orlando Masini e Giorgia Pisano

2° posto ex aequo per Lisa Rocher e Sara Aresca

3° posto ex aequo per Nicole Ghignone e Angelica Crosio

4° posto ex aequo per Valerie Bois e Filippo Tormena

5° posto per Rebecca Piller

Nella CEN A Senior 1° posto per Charlotte Bochet, 2° Elisabeth Crippa, 3° Massimo Nocito, 4° Giulia Mantovani e 5° Alessandra Cazzanelli.

Nella Debuttanti Junior 1° posto ex aequo per Rebecca Piller e Beatrice Casadei, 2° posto ex aequo per Angelica Crosio e Arianna Stuffer e 3° posto per Filippo Tormena

Nella Debuttanti Senior 1° posto per Italo Travostino, 2° posto per Maria Antonella Antonelli, 3° Valentina Commod, 4° Giulio Signò e 5° Nicole Chanoux.

Giada Palama (foto archivio)

1° posto infine nella cat. Pat. A Junior per Francesca Praz.

Nel corso della serata sono stati premiati anche i partecipanti all’edizione 2021 della Coppa delle Regioni dove nell’Endurance la Valle d’Aosta ha raccolto un 11° posto nella classifica generale a Montefalco, in provincia di Perugia. I portacolori valdostani nella categoria Debuttanti sono stati: Italo Travostino su Mombasa, Antonella Antoneli su Czekan, Giulio Signo' su Magadan, Massimo Nocito su Stella e Marta Gianelli su Faidibiri. Nella CENA 54 km: Orlando Masini con Caucase, Nicole Ghignone con Olek, Giorgia Pisano con Anistedda, Arianna Gaida con Rallaire, Celine Barmasse con Hidalgo. Infine nella CENB 81 km, Claudia Demarie con Rasha by Nurachi, Elena Commod con Zawad, Martina Pisano con Monello Alfabia, Nicole Chanoux con Anouk des Baraques e Elisabeth Crippa con Laila Whaida.

Tanti anche i riconoscimenti per i risultati ottenuti in gare nazionali e internazionali per i binomi valdostani che anche quest’anno stanno confermando una crescita del settore, non solo nei numeri ma anche nei risultati, frutto di attente preparazioni e di un buon affiatamento dei binomi.

SALTO OSTACOLI: RICCO BOTTINO PER IL SIV A NONE

Week end positivo per il SIV che ha partecipato al concorso nazionale B presso il circolo ippico Horse Bridge Club di None (TO) con i suoi due fiori all’occhiello, le giovanissime Viola Orillier e Giada Palama.

1° posto assoluto, sia sabato che domenica, per la giovane e promettente Viola Orillier in sella a De Haribo. Ottimi risultati anche per la compagna di scuderia Giada Palama in sella a Zafra Dos BG Z che in B110 porta a casa due primi posti assoluti, sia sabato che domenica.