Hochey ghiaccio: Gli U17 dei Gladiators continuano a sognare

Dopo aver liquidato la pratica Trento nei quarti di finale nelle due partite, i ragazzi di Coach Giovinazzo arrivano alla prima delle partite di semifinale pronti e consapevoli di poter fare il colpaccio.

I ragazzi partono subito bene ma è nei 2 tempi finali che dimostrano di esserci e di aver preparato la stagione per questo momento.

5 a 2 il risultato finale, ma come dice il Coach, piedi per terra e ora testa a martedì per la gara di ritorno.