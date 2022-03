Hockey: I Gladiators under 17 di Aosta hanno la meglio contro HC Trento

Partita di ritorno dei quarti di finale per la U17 Gladiators contro i pari età dell’HC Trento, valida per l’accesso alle semifinali del campionato italiano: dopo il 7-4 del primo incontro a favore degli aostani nella partita di andata, ad Aosta è andata in scena la classica partita da playoff con i padroni di casa che hanno dominato gli avversari (47 tiri contro i 17 degli ospiti) ma che non sono riusciti a chiudere la partita contro un avversario mai domo e che doveva vincere a tutti i costi, fino ad 8” dal termine dell’incontro insaccando il goal della vittoria.



Primo tempo con i trentini super aggressivi a tener testa ai valdostani, recuperando per due volte il goal di svantaggio, tanto che si va al primo riposo sul 2-2. Il secondo drittel vede gli ospiti andare in vantaggio pee 3-2, anche se i Gladiators hanno dominato il ghiaccio, riuscendo ad agguantare il pareggio sul finire del tempo.



Gli ultimi 20’ sono stati teatro di una grande prestazione dei Gladiators che non solo hanno difeso il pareggio (risultato comunque utile per il passaggio alle semifinali), ma hanno cercato con tutte le forze e grande determinazione di chiudere la serie vincendo anche la seconda partita dei loro quarti di finale.



Ed è successo ad 8” dalla fine quando Garau insacca la porta vuota del Trento che aveva tolto il portiere nell’ultimo tentativo di vincere l’incontro. 4-3 quindi il risultato finale, festa sugli spalti e sul ghiaccio, ma già con la testa a sabato prossimo dove, sempre ad Aosta, si giocherà la prima partita di semifinale contro l’Hc Merano.



UNDER 17



Hc Gladiators Aosta - Hc Trento 4-3



Roster: Montini, Lamberti, Muraro, De Santi, Mazzocchi Matteo, Mazzocchi Marta, Bongini, Agazzini, Garau, Minniti, Carbone, Fraschetta, Andriolo, Badoglio, Lenta, Mazza, Kantioler, Negrello, Gianni, Madaschi.



Coach: Luca Giovinazzo



Marcatori: Garau 2, Carbone, De Santi.



Termina con un’amara sconfitta la partita di ritorno della squadra u13 di coach Picco che ha perso per 9 reti a 2 contro il Cadore/zoldo e ha terminato la rincorsa alla semifinale del campionato; partita giocata con molta tensione da parte degli aostani che non hanno saputo ripetere la buona prestazione dell’andata.



Un’esperienza indimenticabile per i ragazzi di Picco che hanno giocato un campionato impeccabile, un’amara sconfitta che porta però il segno di una squadra che è cresciuta negli anni riuscendo a qualificarsi per le prime partite dei play off.

UNDER 13



HC GLADIATORS 2 / CADORE-ZOLDO 9



Formazione: Cout, Carta, Giuliani, Giovinazzo, Sinigaglia, Nespoli, Tansi, Sormani, Simonazzi, Cecconi, Minniti, Picco, Terranova, Giacometto, Tenaglia Tommaso, Tenaglia Giovanni, Mapelli, Rosset, Nardella.



Marcatori: Simonazzi, Tansi.