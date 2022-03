Hockey: I Gladiators under 11 si sfidano in un derby tra bianchi e neri

Ha avuto luogo ad Aosta il raggruppamento under 11 in cui i Gladiators sono stati divisi in due squadre: al fischio dell’arbitro inizia il derby dei Gladiators maglia bianca contro i Gladiators maglia nera. Partita molto accesa in cui gli atleti e compagni di squadra negli allenamenti non hanno regalato nulla da entrambe le parti che è terminata con la vittoria della squadra nera per 7 reti a 6.



Continua la rimonta per la squadra nera che vince anche le altre partite per 4 a 2 contro il Valpellice, 5 a 1 contro il real Torino e 6 a 1 contro il Pinerolo. I Gladiators maglia bianca terminano invece con la vincita per 5 a 3 contro il Valpellice per 4 a 0 contro il Real Torino, e per 1 a 1 contro il Pinerolo.



UNDER 11



Gladiators neri



Formazione: Tenaglia Alessandro -Nardella-Rosset- Rainero-Cusano- Daynè-Montegrandi- Garau-Tenaglia



Coach: Doriguzzi



UNDER 11



Gladiators bianchi



Formazione: Carere Emanuele - Curtaz-Mbye- Mappelli-Minniti- Rollè-Timpano- Tenaglia tommaso



Coach: Picco Davide