Hockey: I piccoli Gladiators dell'Under 9 mettono le fondamenta per il futuro

Domenica di puro divertimento e risate per i piccoli hockeysti dell’under 9 dei Gladiators che, nonostante abbiamo perso tutte le partite, hanno mantenuto alta la loro vivacità in campo e messo le fondamenta per un futuro da campioni.



UNDER 9



Formazione: Carere Giulia, Amisano, Cellini, Frate, Lacchio, Noro, Ramolivaz, Versetto.



Coach: Olivo Lorenzo