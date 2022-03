Hockey: Vittoria dei Gladiators under 19 contro il Caldaro

Ultima partita della stagione e vittoria per una squadra capace di giocarsela con tutti, sfortunatamente l'under 19 dei Gladiators non si qualifica per i playoff e solo uno sfortunato scontro diretto la condanna.



I ragazzi del coach Giovinazzo, dopo una regular season strepitosa fino a due giornate dalla fine, si devono arrendere al verdetto finale che, causa classifica corta, li vede uscire dal master Round per un punto.



Stessa sorte per la Qualification round dove solo le prime due potevano tornare nei play off ma lo sfortunato ritiro di una squadra regala i tre punti al Merano che nonostante raggiunge la seconda posizione proprio insieme ai Gladiators, passa per scontro diretto.



Rimane il rammarico per le tante partite perse per un goal e i troppi pareggi ma i ragazzi sono da elogiare per una stagione da ricordare sicuramente; inutile per la classifica la vittoria per 5 a 4 contro il Caldaro ma utile per lo spirito di gruppo che sicuramente sarà nei ricordi di questi ragazzi per la stagione, Gladiators 2021/2022.



MARCATORI: Cicchetti,Borio,Birtig,Gesumaria,Gerbi



ROSTER: Doriguzzi/ Lamberti/ Birtig / Fanelli/ Pietromica / Rossi/ Olivo / Charles/ Kantioler/ Madaschi/ Mazza/ Gerbi/ Borio/ Cicchetti/ Gesumaria/ Agazzini/ Negrello/ Dedja/



Coach: Giovinazzo