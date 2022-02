Hockey ghiaccio: I piccoli Gladiators crescono e si divertono

Si è concluso con 3 vittorie su 3 partite giocate il raggruppamento under 11 che si è svolto domenica a Torre Pellice.

I ragazzi di Coach Doriguzzi sono scesi in campo lottando sin da subito e facendo in maniera che gli avversari stessero il più lontano possibile dalla loro porta, vincendo contro il Pinerolo per 3 a 6, contro il Real Torino per 11 a 0 e contro il Valpe per 5 a 1.

I giovani atleti Aostani hanno dimostrato ancora una volta le loro numerose capacità, nonostante nella squadra ci siano anche dei giocatori quasi alle prime armi .