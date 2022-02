Calcio: A.C. Bra strappa un punto al Novara

Sono stati 95 minuti ad alta intensità, fatti di cuore, polmoni e bravura tattica: nel turno infrasettimanale giocatosi al 'Bravi', il Bra ha colto un grandioso pareggio (1-1) con la capolista Novara (allenata da Marco Marchionni, con dentro gli ex Dardan Vuthaj e Vincenzo Alfiero). Un punto sul campo che per i giallorossi vale decisamente molto di più.



Dopo una lotta alla pari in ogni zona del campo (e una bella conclusione di Tuzza fuori misura), al 25' del primo tempo i giallorossi mettono la freccia: Filippo Magnaldi innesca Manuel Pavesi che, dopo aver fatto a sportellate con la difesa azzurra, in area piccola trafigge Desjardins con l'esterno sinistro (1-0)! Unico altro sussulto della prima frazione, un tentativo di Gonzalez ben parato da Danilo Tunno.



Dopo una bella uscita di Desjardins che anticipa Ferla in area ospite, al minuto 6 della seconda frazione il Novara trova il pareggio: sinistro di Pablo Gonzalez dalla distanza, l'ex Serie A infila il pallone sotto l'incrocio dei pali battendo Tunno (1-1). I ragazzi di mister Floris non ci stanno e si rendono pericolosi con Bongiovanni e Pavesi. Poco oltre la mezz'ora, il neo-entrato Marchisone crossa in area piccola una sfera velenosa, per poco Paglino non beffa il proprio portiere con un colpo di testa molto pericoloso.



L'ex novarese Alessio Ferla viene colpito inavvertitamente al naso da una gomitata avversaria (viene poi medicato a bordo campo, perchè molto sanguinante). Si arriva nei 5 minuti di recupero e poi al triplice fischio, Bra-Novara si conclude 1-1. I giallorossi salgono a 34 punti in classifica.