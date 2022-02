PECHINO 2020: Arriva la prima medaglia a Pechino 2022. Lollobrigida d'argento nei 3000 m!

La prima medaglia dell’Italia Team ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 arriva dalla pista lunga è d’argento porta la firma di Francesca Lollobrigida! Al National Speed Skating Oval l’azzurra, sul ghiaccio dei 3000 metri assieme all’olandese Irene Schouten, con il tempo di 3:58.06 si piazza proprio dietro alla pattinatrice dei Paesi Bassi d’oro in con il record olimpico (3:56.93) . È di bronzo la canadese Isabelle Weidemann in 3:58.64. (foto ANSA).

Per Lollo, alla terza partecipazione olimpica, e bronzo europeo in carica nella stessa distanza, si tratta del primo podio olimpico in carriera.