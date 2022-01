Thai Boxe Mania: Michele Mastromatteo sul ring per il titolo mondiale

L’evento internazionale, organizzato dal promoter Alex Negro e dalla palestra Thai Boxe Torino - punto di riferimento per gli appassionati di queste discipline -, saprà regalare ancora una volta uno spettacolo indimenticabile ai tanti appassionati che accorreranno da tutta Italia, seppur presenti in numero ridotto all’interno dell’impianto sportivo, così come previsto dalle norme per il contenimento della pandemia.

“In questo anno e mezzo ci siamo interrogati spesso sul come poter fare e se saremmo stati in grado di garantire un grande show” ha dichiarato Alessandra Carmen Maria Clerici Brand Manager e responsabile della comunicazione di Thai Boxe Mania e Thai Boxe Torino, “ce l’abbiamo fatta come sempre e con qualche emozione in più. Siamo molto contenti di ricevere il supporto di Endas ed Endas Kombat e che sponsor innovativi come Vectorium, insieme agli altri partners, abbiano deciso di fare parte della nostra famiglia di fighters, tra cui vi ricordo Sudsakorn Sor Klinmee che sarà uno dei tanti big della serata.”

Proprio tra i super big che si affronteranno sul ring del PalaRuffini, non mancherà il neo campione europeo, nonché beniamino di casa, Michele Mastromatteo, fighter professionista della Thai Boxe Torino. Più volte campione italiano e nella rosa dei migliori fighter internazionali del momento, già nel 2016 si era aggiudicato il titolo Europeo pesi massimi di muay thai e nel 2014 conquistò il secondo posto ai campionati del mondo ISKA. Ora, a trent'anni di età e alla sua settima edizione di Thai Boxe Mania, Michele affronterà un'inedita sfida: un torneo a quattro, due scontri diretti il cui unico vincitore si aggiudicherà uno dei premi più ambiti, la cintura che vale il titolo mondiale IKBO.

“Sono molto contento di tornare a combattere sul ring di casa, per la settima volta nella mia carriera a Thai Boxe Mania. Quest'anno, per la prima volta, mi confronterò in un torneo a quattro, un'esperienza entusiasmante ma che sarà sicuramente anche molto impegnativa.“ ha raccontato il campione europeo, Michele Mastromatteo. “Insieme al mio team, darò tutto me stesso per portare a casa l'ennesima vittoria e conquistare - di fronte al pubblico torinese - una cintura così importante”.

A contendersi il titolo mondiale sul ring del PalaRuffini insieme al campione torinese ci saranno i fighter Dasic, De Domenico e Khaled.

Non mancherà poi il campione indiscusso e fighter amatissimo dal pubblico italiano e internazionale, il thailandese Sudsakorn Sor Klinmee, che sfiderà l’italiano Lorenzo di Vara, già vicecampione del mondo di muay thai nel 2017. Un appuntamento che saprà certamente tenere con il fiato sospeso i tantissimi appassionati e sostenitori dei due atleti.

Tra i match imperdibili, ricordiamo poi l’incontro tra Alessio Forte e Ovidio Popadiuc che si affronteranno per il titolo di WKN European featherweight e il match tra Vincenzo Di Nicola e Krisztian Toth, valido per il titolo WKN Junior World welterweight.

Occhi puntati anche sull’incontro tra Stanislav Dascanio e Diego Iorio, che si sfideranno per conquistare il titolo italiano WBC di muay thai U18 <58.9 kg, mentre al femminile, l'appuntamento da non perdere sarà la sfida tra le fighter Moreno e la giovane torinese Giorgia Pieropan, che salirà sul ring per la cintura WBC del Mediterraneo Junior. Tra i talenti torinesi ricordiamo anche Alessandro Fillini, Ruben Sciortino e Christian Guiderdone, già noti al pubblico di casa.

La fight card completa è disponibile su www.thaiboxemania.com.

L'evento prenderà il via alle ore 17 con l’undercard dedicata alle giovani promesse di queste discipline, per poi lasciare spazio, a partire dalle 20.30, alla main card con i campioni più attesi della serata.

Un appuntamento imperdibile, una serata di sport, intrattenimento e pura adrenalina.

BIGLIETTERIA

I biglietti si possono acquistare su www.ticketone.it e nei suoi circuiti vendita, nonché

presso la Palestra Thai Boxe Torino, di via Pietro Giuria 30 bis, a Torino.

Info: www.thaiboxemania.com

info@thaiboxetorino.com / in<wbr></wbr>fo@thaiboxemania.com

PARTERRE VIP: € 90 + € 2 prevendita

PARTERRE GOLD: € 50 +€ 2 prevendita

I-II ANELLO NON NUMERATO: € 30 + € 2 prevendita