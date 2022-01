Calcio: A.C. Bra, è ufficiale la partnership con Mercatò

L'A.C. Bra è lieta di annunciare la partnership con Mercatò, nota insegna di supermercati e ipermercati, appartenenti al gruppo Dimar SpA (Azienda con sede a Roreto di Cherasco, associata al gruppo Selex) che da oltre quarant'anni opera nella distribuzione organizzata.



Oggi la rete Mercatò (www.mymercato.it), che conta oltre 100 punti vendita tra Piemonte e Liguria, si distingue per competitività, selezione e valorizzazione delle produzioni locali, ricerca costante della qualità in tutti i reparti, con un'attenzione particolare rivolta ai freschissimi.



Mercatò sosterrà il settore giovanile giallorosso per permettere alle famiglie con difficoltà economiche (anche a causa dell'emergenza Covid) di poter far fare sport ai propri figli e di indossare i colori della nostra società.



Un grazie da parte del presidente Germanetti ad una realtà importante del nostro territorio, che non fa mancare mai il proprio sostegno alle iniziative di supporto delle attività dei nostri ragazzi.