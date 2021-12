Calcio: Nicolò Savona (scuola Aygreville) firma con la Juventus

Nicolò Savona, difensore della Juventus Primavera, ha firmato ieri il suo primo contratto da professionista con il club, con scadenza fissata al giugno del 2024. Difensore e numero 2 della squadra allenata da Andrea Bonatti, Savona è nato nel 2003 a Gressan, alle porte di Aosta, ed è cresciuto nelle giovanili dell'Aygreville, squadra che milita in Eccellenza con un settore giovanile affermato e un accordo con i bianconeri.

Il Comune di Gressan scrive su Facebook: "Complimenti a Nicolò Savona per il prestigioso risultato. Il contratto da professionista nelle file della Juventus coronano un percorso lungo e faticoso, chapeau al nostro gressaen! Un pensiero anche alla famiglia per tutti i sacrifici fatti in questi anni". (fonte Dire)