Hockey ghiaccio: Un fine settimana con i Gladiators in chiaro e scuro

Partita sul ghiaccio di casa per le Girls Project Gladiators che si scontrano contro la corazzata altoatesina delle Eagles Sud Tirol, la squadra da battere per eccellenza del campionato italiano. Sulla carta un match difficile, che si è rilevato tale ma non in modo eccessivamente marcato. Il primo drittel finisce infatti sul punteggio di 0-0, a dimostrazione che le aostane lottano con i denti anche se il divario tecnico e fisico è abbastanza marcato. Poi la stanchezza si fa sentire per le ragazze di casa che incassano due reti nel secondo tempo ed altre due nell'ultimo terzo di gara chiudendo sul 0-4 alla sirena finale. Peccato perché ci sono state delle belle occasioni anche per le atlete di coach Giovinazzo che hanno sfruttato la loro velocità in più di un contropiede, non concretizzatosi però in goal. Sabato 11 si replica, sempre contro le Eagles, a Bolzano e poi domenica ad Egna contro le Lakers, già incontrate alla prima di campionato.