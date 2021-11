hOCKEY GHIACCIO: Gladiators sugli scudi

Un minuto dopo arriva il goal del vantaggio con Marta Mazzocchi, (nella foto) che andrà a segno altre tre volte in questo incontro, e poi ancora Fiorese e Roccella a mettere in cassaforte un sonoro 5-1 alla fine del primo tempo. Nel secondo e terzo tempo ancora tre goal (di nuovo Roccella e Mazzocchi) a chiudere ogni speranza per le avversarie che, nel finale, mettono a segno il loro secondo goal per chiudere alla sirena finale con un risultato 8-2.

Non le ha infatti spaventate il fatto di essere andate in svantaggio dopo solo tre minuti del primo drittel, consapevoli che nell'hockey un goal di svantaggio, con ancora 57’ da giocare, può essere assolutamente insignificante. Ed infatti dopo circa 6' le padrone di casa agguantano il pareggio con Angeloni, servita da Mazzocchi (reduce dalla trasferta a Bolzano del giorno prima dove, con le Eagles Sud Tirol, ha giocato nel campionato europeo EWHL).

Tre partite giocate e 6 punti che portano le aostane al terzo posto in campionato a pari punti con Valdifiemme (che ha però giocato una partita in più) e Eagles Sud Tirol (che ne hanno invece una in meno). Non è ancora il momento di fare previsioni, ma il gioco espresso oggi fa ben sperare per i prossimi incontri, anche se si giocherà contro formazioni decisamente più ostiche e titolate per la parte alta della classifica.