Hockey ghiaccio: Vincono i piccoli Gladiators perdono gli seniot

Bottino pieno per la U13 a Torre Pellice, dopo un primo periodo sofferto terminato 1-1, i ragazzi di coach Picco entrano in partita e prendono in mano il gioco infliggendo ai Bulldogs i parziali di 6-2 e 6-0 nel secondo e terzo drittel. 3 punti importantissimi che confermano il terzo posto in campionato e mantengono vive le chances per la qualificazione alla fase finale.

ROSTER: Cout - Nardella - Terranova - Picco - Giovinazzo - Giacometto - Sinigaglia - Tenaglia G - Tenaglia T - Franchi - Minniti - Rosset - Sormani - Mappelli - Giuliani - Nespoli - Simonazzi - Cecconi - Tansi.

SENIOR

Un punto preso a Milano dal Gladiators senior Ihl1 che lascia l' amaro in bocca, no per il risultato ma dalle molte assenze.

I Gladiators si presentano a Milano con una formazione ridotta e con molti giovani facendo una buona prova portandosi addirittura in vantaggio prima per 4 a 1 e a metà terzo tempo sul 5 a 3.

La stanchezza fa la sua parte e i Milanesi raggiungono il 5 a 5 a fine partita. I tempi supplementari finiscono pari ma la beffa della bella prova dei ragazzi di Coach Lattanzi arriva ai rigori.

Un punto che in ogni caso lascia speranza per raggiungere i play off.

ROSTER Baraldi Luca, Doriguzzi Daniele, Sozzi Stefano, Blanc Pascal, Fanelli Nicolò, Olivo Marco, Charles Philip, Dedja Brendon, Cicchetti David,Negrello Pietro, Gianni Nicolas, Birtig Alessandro.