Biliardo: Saint Vincent torna capitale della Goriziana

La 41^ edizione del GP, l'evento sicuramente più atteso della stagione sportiva targata Fibis, ha chiuso le iscrizioni a 2008 atleti.

Tra questi i vincitori dell'ultima edizione, Fioravante Vecchione che per certo proverà a ripetersi. Ormai però si sa che la kermesse valdostana ha come peculiarità l'alto livello tecnico e riserva colpi di scena spesso mostrando la grolla del vincitore alzata dalle mani di chi non ti aspetti.

18 i biliardi allineati e pronti dopo il certosino lavoro di Maurizio Landolfo tra i quali, per ben 16 giorni di gare, si alterneranno 26 arbitri coadiuvati da 6 direttori di gara: numeri importanti che sottolineano la 'grandeur' di questo evento.



Anche quest’anno la Federazione può vantare due partner come la Regione Autonoma Valle d’Aosta ed il Comune di Saint Vincent che, con Adava, permettono lo svolgimento della manifestazione più amata dagli atleti e dal pubblico appassionato dei 9 birilli.



Rigorose le procedure di controllo per accedere al Palais al quale è ammesso anche il pubblico contingentato al 60%.