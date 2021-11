HOCKEY: Italia under 18, sconfitta di misura con la Slovenia

Nel primo match del Torneo 4 Nazioni riservato alla categoria under 18, l’Italia di coach Dino Grossi si arrende 4-3 alla Slovenia sul ghiaccio di Szekesfehervar. Sconfitta che sa di beffa per gli azzurrini, in vantaggio sino a 7 minuti dal termine ma che si fanno poi beffare con un decisivo uno-due nel breve volgere di 40 secondi. A segno per la nazionale Covelli, Madaschi ed Egger, domani alle ore 19 secondo match del torneo contro i padroni di casa dell’Ungheria.

Equilibrio nel primo tempo, con gli azzurrini che passano a condurre grazie ad un’intuizione di Mattia Covelli, il quale si avventa su un disco perso dalla difesa avversaria nei pressi della gabbia e sigla lo 0-1 sorprendendo il portiere sul suo palo di competenza. Il pareggio sloveno, invece, è frutto di un buon triangolo dietro la gabbia di Foppa con Langus libero di colpire nello slot. Nella fase iniziale del secondo tempo occasione d’oro per Alex Egger che, in fuga solitaria, non trova l’attimo giusto per superare Zupancic.

Il gol del vantaggio azzurro, però, è solo rimandato di qualche minuto: Emanuele Piotto libera sulla blu Tommaso Madaschi, e l’attaccante piemontese in forza al Biel/Bienne fa partire dalla media distanza un preciso tiro di polso che si infila nell’angolo basso. Nella fase finale della frazione, invece, sugli scudi il portiere Laurin Foppa, decisivo in almeno un paio di occasioni, soprattutto in inferiorità numerica.

In avvio di terzo tempo Castlunger finisce in panca puniti, e con l’uomo in più Langus punisce gli azzurri con un bel fendente all’incrocio. Anche il power-play azzurro, però, produce una pregevole marcatura, con l’incursione centrale di Alex Egger che “brucia” la difesa slovena e riporta l’Italia in avanti. Il 2-3 dà alla squadra di Grossi l’illusione di avere in pugno una partita che invece gli avversari ribaltano nel giro di appena 40 secondi.

Tiro dalla distanza di Lesnicar deviato ancora da Langus (tripletta) per il pareggio, bella incursione offensiva conclusa in rete da Zezelj per il definitivo 4-3 sloveno che lascia l’Italia con l’amaro in bocca.

SLOVENIA-ITALIA 4-3

PARZIALI: 1-1; 0-1; 3-1

MARCATORI: 8.17 Mattia Covelli (0-1), 13.19 Langus (1-1/Pazlar, Smolnikar), 33.05 Tommaso Madaschi (1-2/Emanuele Piotto, Alan Lobis), 43.47 Langus (2-2 PP/Rep), 49.00 Alex Egger (2-3 PP/Giacomo Vellar, Davide Girardi), 53.21 Langus (3-3/Lesnicar, Rep), 54.01 Zezelj (4-3/Rep)

ITALIA: Foppa (Oberhammer); Flessati – Obexer, Valentini – Vellar, Olmo Albis – Liprandi, Costantini – Lacedelli; De Luca – Egger – Girardi, Lobis – Madaschi – Piotto, Castlunger – Pisetta – Covelli, Garau – Martini – Remolato. Coach: Dino Grossi