Pesistica: Alessandro Scordamaglia bronzo nazionale over 20

Grande prestazione di Alessandro Scordamaglia, atleta dell’Olimpia Pesi alla Coppa Italia di Distensione su panca 2021, con Classifica nazionale che ha visto per il Piemonte e la Valle d’Aosta la fase interregionale disputatasi a Torino il 24 ottobre scorso.

Alessandro è medaglia di bronzo nazionale Over 20 nella categoria di peso sino a 59 kg. grazie ad una distensione di 115 kg., lo stesso peso sollevato del primo e del secondo classificato. Alessandro si colloca alla terza posizione solo per la differenza peso personale, maggiore rispetto agli altri due atleti di appena qualche decina di grammi. Alessandro ha poi tentato fallito la prova a 118 kg., prova che gli avrebbe valso oltre che la vittoria finale il record Italiano.

Soddisfazione per gli altri risultati degli altri valdostani della Olimpia Pesi ASD, al loro esordio in una competizione federale: nella Under 20 un ottimo 6° posto di Mattia Nizelli nella categoria 97 kg. e la 13^ posizione di Ivan Scordamaglia nella categoria 72 kg.

Tra gli Over 20, oltre ad Alessandro Scordamaglia hanno partecipato Simone Giani nella 97 kg., Matteo Nardo nella 72 kg. e Mirko Luccini nella 80 kg.

Tra le femmine Over 20 hanno partecipato D’Elia Alessandra nella 55 kg. e Dominique Polito nella categoria sino a 73 kg., quest’ultima al suo esordio con un’ottima 7^ posizione finale.

Grande soddisfazione del Delegato regionale Nicola Paludi per la positiva trasferta che ha attestato la presenza valdostana nelle competizioni di livello nazionale anche in questa disciplina, presente a livello Olimpico nel programma delle Paralimpiadi, che ha visto a Tokyo un ottimo 6° posto azzurro conquistato da Donato Telesca, Campione del mondo Juniores in carica.