Calcio: Coppa Italia; esordio da poker per l'Aygreville

Partita la Coppa Italia di Eccellenza 2021/2022 che si presenta in questa nuova stagione sportiva con un nuovo format che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta ha predisposto in via sperimentale, affidandosi al sorteggio pilotato il quale vede la creazione di due macro-aree nel contesto di ciascuno dei due gironi, composti con criterio di viciniorietà ed al cui interno vengono effettuati i sorteggi per l’individuazione dei singoli raggruppamenti, sino alla fase dei quarti di finale dove ogni macro-area sviluppa un proprio incontro.

Pubblichiamo di seguito i risultati della prima giornata:

GIRONE 1A

LA PIANESE – BORGARO NOBIS 1965 1-4

GIRONE 2A

VENARIA REALE – BIELLESE 1902 0-3

GIRONE 3A

FULGOR RONCO VALDENGO – CALCIO SETTIMO 1-2

GIRONE 4A

AYGREVILLE CALCIO – PRO EUREKA 4-1

GIRONE 5A

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO – A.S.D. CITTA’ DI BAVENO 1908 1:1

GIRONE 6A

BORGOVERCELLI – L.G. TRINO 3-0

GIRONE 7A

DUFOUR VARALLO – ACCADEMIA BORGOMANERO1961 2-3

GIRONE 8A

VERBANIA CALCIO – STRESA SPORTIVA 0-5

GIRONE 1B

PINEROLO – MORETTA 2-1

GIRONE 2B

A.C.CUNEO 1905 OLMO – ALBA CALCIO 0-2

GIRONE 3B

GIOVANILE CENTALLO 2006 – ALBESE CALCIO 5-0

GIRONE 4B

BENARZOLE 2012 – CHISOLA CALCIO 4-2

GIRONE 5B

CBS SCUOLA CALCIO – A.S.D. LUCENTO 1-2

GIRONE 6B

RIVOLI CALCIO – ACQUI F.C. SSDARL 1-1

GIRONE 7B

S.D. SAVIO ASTI – ATLETICO TORINO SSD AR.L. 2-0

GIRONE 8B

CASTELLAZZO B.DA – VANCHIGLIA 1915 3-3