Era partita da un post su Instagram l'ipotesi dell'arrivo in Valle d'Aosta del centrocampista, dopodiché il periodo di prova per Andrea Gulli nella fila del Pont DonnasHOneArnadEvançon, si è concluso positivamente.

Il duttile giocatore ex Vado ed ex Albissola ha infatti firmato per gli orangerossoblu allenati quest'anno da mister Fabrizio Daidola. Una nuova avventura lontano dalla Liguria, in una delle realtà più sorprendenti e apprezzate dell'ultima stagione sportiva.