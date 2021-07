Calcio: Rinasce l'Aosta 511 che riparte dalla Terza categoria

"Dare vita a un progetto credibile; crescere e provare a vincere". Sono due degli obiettivi che Paolo Laurencet, commercialista aostano e capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Aosta, ha svelato ieri sera nel salone della Banca di credito cooperativo Valdostana, presentando il nuovo progetto che vuole ridare vita alla storica società dell'Aosta Calcio, che al momento si chiamerà ìAssociazione sportiva dilettantistica VdA Aosta Calcio 1911.

Alla presentazione erano presenti anche l'assessora comunale allo Sport, Alina Sapinet (Uv), il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino (Pcp), il suo vice Renato Favre (Fi), il consigliere Antonio Crea (Pcp) e il consigliere regionale Christian Ganis (Lega VdA)

Laurencet è il fondatore del comitato 'Salviamo il Puchoz' che si oppone alla trasformazione dello stadio cittadino in un parco pubblico e ieri ha ribadito che "a noi piacerebbe giocare allo stadio Mario Puchoz, che al momento non è disponibile per il calcio. Il nostro progetto va però oltre lo stadio. Se sarà possibile 'riprenderci' il Puchoz bene, altrimenti per il primo anno di attività abbiamo richiesto il campo polivalente di Tsambarlet".

L'ex calciatore Andrea Menegazzi sarà il direttore sportivo della nuova società; Simone Venuti il responsabile della logistica; Luca Linzalone terrà i rapporti con la Figc e curerà il marketing. "In quattro non siamo abbastanza per portare avanti questo progetto, perché non si esaurisca in poche stagioni- ha spiegato Laurencet- il nostro è un progetto di lungo periodo, con una progettazione almeno triennale, per ripartire dai giovani e dai ragazzi, per restituire loro un punto di riferimento".

Ai quattro fondatori della squadra si affiancherà uno staff tecnico che coinvolge tante 'vecchie glorie' del calcio locale, oltre alla volontà di aprire all'azionariato popolare. Nel primo anno la prima squadra sarà iscritta alla Terza categoria nel campionato che dovrebbe partire a ottobre.

Gli allenatori saranno Roberto Blanc e Rocco Garbini. I responsabili dell'area tecnica Gianluca Vigon e Luca Pivot. L'anno successivo l'obiettivo è dare vita a un settore giovanile, "poi faremo approfondimenti sul femminile e sul calcio a 5", ha assicurato Menegazzi.