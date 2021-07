Calcio: Sergio Pellissier è Direttore generale del Rovigo Calcio

Il calciatore valdostano Sergio Pellissier, ex capitano ed ex responsabile dell’area tecnica del Chievo, è il nuovo Direttore generale del Rovigo Calcio, che dalla prossima stagione calcistica giocherà in Prima categoria.

E' stato il suo amico Roberto Benasciutti, ex presidente della Spal e azionista di maggioranza della società calcistica presieduta da Monica Nale, a far giungere il bomber di Fenis (174 reti in serie A con la maglia neroverde) a Rovigo.

“Sono contento di essere qui a Rovigo per portare avanti un progetto, anzi, per migliorarlo e mettere tutti i presupposti per fare bene”, ha detto Pellissier ieri presentandosi alla stampa locale. “Ho deciso di venire qui per dare una mano, perché amo il calcio e credo che Rovigo possa togliersi delle belle soddisfazioni: merita palcoscenici ben più importanti rispetto a questi. Un altro punto fondamentale per me è il settore giovanile, essenziale e indispensabile affinché una società possa crescere nel miglior modo possibile”.