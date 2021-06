EUROPEI 2020: Malore per Eriksen durante Danimarca-Finlandia, è stabilizzato e in ospedale

Episodio terribile quello accaduto durante il primo tempo di Danimarca-Finlandia: il trequartista dell’Inter, Christian Eriksen, si è accasciato al suolo improvvisamente sul finire dei primi 45 minuti di gioco. Sembrava essere solo inciampato dopo una rimessa laterale, ma compagni e avversari si sono resi conto fin da subito di quanto la situazione fosse grave.

Raggiunto subito dallo staff medico, al giocatore è stato subito eseguito il massaggio cardiaco durato diversi, interminabili, minuti. I compagni di squadra lo hanno accerchiato, proteggendone la privacy in un momento così vulnerabile, nascondendolo agli occhi delle telecamere. Per un attimo è stato inquadrato il suo volto con l’espressione assente. Giocatori in campo in lacrime, tifosi sotto shock, membri delle panchine in preghiera.

La partita è stata temporaneamente sospesa. Successivamente al massaggio cardiaco, il calciatore è stato portato via in barella ed è stato intubato. In una foto, che ha fatto subito il giro dei social, segno di quanto tutto il mondo calcistico si sia stretto in preghiera nell’attesa di conoscere novità sulle condizioni di salute del calciatore, Eriksen appare con gli occhi aperti. Immagine che genera un cauto ottimismo. Secondo quanto riporta un comunicato UEFA, uscito da pochi minuti, il trequartista dell’Inter è stato trasferito al Rigshospitlaet ed è attualmente sveglio e in condizioni stabili.