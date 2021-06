Classifiche gironi Euro 2021: gli altri gruppi del torneo

L'Italia guarda già alla sfida di mercoledì prossimo a Roma contro la Svizzera reduce dall'1-1 con il Galles. La soddisfazione per l'esaltante debutto europeo contro la Turchia contrassegnato da tre gol è stata offuscata nel clan azzurro dalla preoccupazione per il malore che ha colpito Eriksen nel corso di Danimarca-Finlandia, fino al sollievo derivante dalle notizie che parlano di condizioni stabili del centrocampista danese dell'Inter.

Fatto il punto della situazione sul girone dell'Italia, è il momento di dare uno sguardo anche agli altri raggruppamenti di Euro 2021. Il girone più interessante è senza alcun dubbio il gruppo F, composto dai campioni del mondo della Francia, dai campioni d'Europa in carica del Portogallo e dalla Germania di Low. Completa il quartetto l'Ungheria del tecnico italiano Marco Rossi che ha eliminato l'Islanda negli spareggi di Euro 2021. Spettacolo assicurato, dunque, in un girone le cui partite si giocheranno a Monaco di Baviera e a Budapest.

Sorteggio tutto sommato benevolo per la Spagna di Luis Enrique, di scena nel gruppo E con Polonia, Svezia e Slovacchia. Discorso simile per l'Olanda, inserita nel gruppo C con l'Ucraina di Shevchenko, l'Austria e la Macedonia del Nord. Il Belgio, tra le selezioni più attese ai prossimi europei, dovrà vedersela con Russia, Danimarca e Finlandia, mentre l'Inghilterra di Southgate, una fra le grandi favorite stando a guardare le quote vincente Europei 2021, affronterà la Croazia, la Rep. Ceca e la Scozia.

GIRONI EURO 2020

GIRONE A

Italia 3

Galles 1

Svizzera 1

Turchia 0

GRUPPO B

Danimarca

Finlandia

Belgio

Russia

GRUPPO C

Olanda

Ucraina

Austria

Macedonia

GRUPPO D

Inghilterra

Croazia

Scozia

Repubblica Ceca

GRUPPO E

Spagna

Svezia

Polonia

Slovacchia

GRUPPO F

Ungheria

Portogallo

Francia

Germania

Le nazionali organizzatrici qualificate sono state inserite automaticamente nel girone che le vedrà impegnate in casa. I paesi ospitanti di Euro 2021 (che, ricordiamo, sarà per la prima volta itinerante) sono Italia, Inghilterra, Germania, Spagna, Olanda, Russia, Romania, Ungheria, Scozia, Azerbaigian, Danimarca.